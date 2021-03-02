Соратник Медведчука в Днепре порадовал росСМИ "восточно-украинским" языком (видео)

Первый заместитель председателя Днепропетровского областного совета, депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Геннадий Гуфман отказался выступать на сессии горсовета на украинском языке и перешел на русский, назвав его "восточно-украинским".

Соответствующее видео опубликовано на странице Днепропетровской облорганизации ОПЗЖ в соцсети Facebook 26 февраля.

Выступая с обращением к депутатам, Гуфман начал свою речь на украинском языке, однако сразу после этого перешел на "восточно-украинский":

"Доброго дня, шановні колеги. Если можно, я буквально пару слов на восточно-украинском…", - начал свое выступление Гуфман.

После зазвучавших из зала выкриков неодобрения он продолжил на русском языке заявлять, что сессионный зал облсовета – это место, где "должны решаться хозяйственные вопросы области", а политические заявления можно делать в коридорах.

Между тем, запись этого выступления вызвала ажиотаж в российских СМИ.

Стоит отметить, что "языковым вопросом" 1 марта занялся и коллега Гуфмана по партии, народный депутат, член фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович, который опубликовал, как он это назвал "языковую карту" Украины. При этом он опубликовал карту Украины без Крыма, а на территориях Донецкой и Луганской областей написал "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщалось ранее, в Харькове депутата местного горсовета от партии ОПЗЖ Андрея Лесика вытолкали с трибуны из-за желания выступить на русском языке.