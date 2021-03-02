Скачать
Вторник, 02.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Почему Зеленский уволит Ермака и кто станет новым главой ОП
Почему Зеленский уволит Ермака и кто станет новым главой ОП
"Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца": где взять силы для весны – советует психолог
"Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца": где взять силы для весны – советует психолог
Журналист решил платить официантам за нарушение языкового закона и поднял бурю в сети
Журналист решил платить официантам за нарушение языкового закона и поднял бурю в сети
В Харькове "перепуганный" водитель влетел в столб и разбил автобус (видео момента)
В Харькове "перепуганный" водитель влетел в столб и разбил автобус (видео момента)

Соратник Медведчука в Днепре порадовал росСМИ "восточно-украинским" языком (видео)

Соратник Медведчука в Днепре порадовал росСМИ "восточно-украинским" языком (видео)
09:40 Сегодня Телеграф

Первый заместитель председателя Днепропетровского областного совета, депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Геннадий Гуфман отказался выступать на сессии горсовета на украинском языке и перешел на русский, назвав его "восточно-украинским".

Соответствующее видео опубликовано на странице Днепропетровской облорганизации ОПЗЖ в соцсети Facebook 26 февраля.

Выступая с обращением к депутатам, Гуфман начал свою речь на украинском языке, однако сразу после этого перешел на "восточно-украинский":

"Доброго дня, шановні колеги. Если можно, я буквально пару слов на восточно-украинском…", - начал свое выступление Гуфман.

После зазвучавших из зала выкриков неодобрения он продолжил на русском языке заявлять, что сессионный зал облсовета – это место, где "должны решаться хозяйственные вопросы области", а политические заявления можно делать в коридорах.

Между тем, запись этого выступления вызвала ажиотаж в российских СМИ.

Стоит отметить, что "языковым вопросом" 1 марта занялся и коллега Гуфмана по партии, народный депутат, член фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович, который опубликовал, как он это назвал "языковую карту" Украины. При этом он опубликовал карту Украины без Крыма, а на территориях Донецкой и Луганской областей написал "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщалось ранее, в Харькове депутата местного горсовета от партии ОПЗЖ Андрея Лесика вытолкали с трибуны из-за желания выступить на русском языке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 363

Все по теме:

Видео, Выступление, Днепропетровский облсовет, Геннадий Гуфман, восточно-украинский язык.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Серый кардинал Одессы" Галантерник впервые показал свое лицо и рассказал, чем владеет
02 Почему Зеленский уволит Ермака и кто станет новым главой ОП
03 Позиция неизменна: в ЕС намерены закончить газопровод Путина, несмотря на санкции Байдена
04 Порошенко и Тимошенко в красках расписали провал вакцинации, и получили "объяснение" Степанова (видео)
05 Кто с удочками, а кто в трусах: дрейфующие на льдинах "мамонтята" в Киеве развеселили сеть (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Избитый в Париже украинец пережил нервный срыв и готовится к операциям: что с ним сейчас
Избитый в Париже украинец пережил нервный срыв и готовится к операциям: что с ним сейчас
Трамп с женой вакцинировались вслед за Байденом, но держали это в секрете: что выяснили СМИ
Трамп с женой вакцинировались вслед за Байденом, но держали это в секрете: что выяснили СМИ
Соратник Медведчука в Днепре порадовал росСМИ &quot;восточно-украинским&quot; языком (видео)
Соратник Медведчука в Днепре порадовал росСМИ "восточно-украинским" языком (видео)
Какой праздник 2 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 2 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь