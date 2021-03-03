Весна уже тут: в сети показали нежные фото из Киева

В киевском ботаническом саду имени Гришко наступила настоящая весна.

Фото из сада делятся в Instagram.

На опубликованных кадрах можно увидеть большое количество цветов, которые уже расцвели, будто за окном не начало марта, а середина мая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mira Saiuk (@mira.saiuk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Lapteva (@snilatva)

На фото можно увидеть орхидеи, которые в прямом смысле благоухают, маня посетителей своей красотой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олена (@tut.vam.ne.tam)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ну просто так (@cr.yst.al.l)

Для справки

С 1 марта стоимость посещения оранжерей ботанического сада установили в размере 30 грн. для всех категорий посетителей, без учета стоимости входного билета в Ботанический сад.

График работы оранжерейного комплекса:

Ежедневно, без выходных с 10.00 до 17.00. Вход в оранжереи прекращается в 16.30.

Как сообщал "Телеграф", ранее появились фото по-настоящему весеннего Крыма, куда уже пришло тепло.