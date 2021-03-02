"В тех ямах можно людей хоронить": в Киеве возле Жулян маршрутка на ходу "потеряла" колесо (видео)

В Киеве вновь произошло ЧП с маршруткой. На сей раз потерявший колесо автобус был обнаружен возле Жулян, в сторону проспекта Победы.

Соответствующими кадрами поделился Телеграм-канал "Київ Оперативний".

"Никогда такого не было и вот опять... Столичные маршрутки - отдельный котёл ада", - сказано в сообщении.

В комментариях к записи пользователи сети напомнили, что в этом месте дорожное покрытие находится не в самом лучшем состоянии:

"Чему удивляться... в тех ямах можно людей хоронить";

"Я как то ночью залетел туда, думал и колёса поотлетают", - пишут пользователи сети.

Как известно, в Киеве неоднократно замечали маршрутные автобусы в аварийном состоянии, например очередной такой образец был недавно заснят на Северном мосту.