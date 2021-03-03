В школе Харькова от распыления газа пострадал ребенок: как действовать в таких случаях

В среду, 3 марта, в Харьковской специализированной школе с углубленным изучением отдельных предметов № 133 “Лицей искусств”, расположенной на улице Садовой, 13, неизвестный распылил газовый баллончик, сообщает golos.ua, со ссылкой на telegram-канал “ХарьковLife”.

“Одной из учениц 8-го класса стало плохо. Девочка – аллергик, ее доставили в больницу”, – сказано в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции школьница в больницу не поступала.

“Информация об инциденте внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции № 1. 13-летней девочке медицинская помощь была оказана на месте, в больницу ее не забирали”, – указали правоохранители.

Дадим пару советов, что делать, если вы пострадали от газового или перцевого баллончика.

Не паникуйте. Старайтесь сохранять спокойствие. Боль может повергнуть в шок. Предпринять какие-либо действия будет проблематично.

Не размазывайте глаза и лицо руками. Это только усугубит положение, так как поражающий состав перемешается со слезами, поэтому буквально «вотрется» в кожу. Смотреть в этой ситуации вы не сможете — старайтесь часто моргать, чтобы видеть куда идете.

Очистить нос от слизи можно впитывающей салфеткой или носовым платком по принципу "приложил-убрал".

Далее действия зависят от вашего местоположения: рядом с домом или магазином, то вам понадобится молоко (с высоким процентом жирности) и пищевая сода. Сначала наберите в руки молоко, а затем умойтесь им. Так вы избавитесь от нерастворимых веществ из перцового баллончика. Не рекомендуется промывать область поражения малыми количествами воды. Далее разведите соду (15-25 грамм на бутылку обычной воды). Этим раствором сполосните лицо. Это очистит от остатков жгучего состава.

Напомним, из общежития "Черкасского профессионального лицея" эвакуировано 20 человек в связи с распылением газового баллончика индивидуальной защиты