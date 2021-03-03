В Черновцах подняли бунт против жесткого карантина: фото и видео протестов

На Буковине протестуют против карантина. В среду, 3 марта, предприниматели Черновцов вышли под горсовет с требованием разрешить им продолжать работать.

В Черновцах предприниматели Калиновского рынка и Благосостояния вышли под здание областной государственной администрации с требованиями предоставить им право работать, сообщает "Погляд".

"Не вижу никакой помощи от местных властей в связи с тем, что нас отправили на карантин. Мы вообще не услышали ответа, нам окажут помощь. Одни закрыты, так как мы, а другие работают. Обычно от этого заболеваемость не упадет. Я лично понимаю эту ситуацию. Потому что вчера около 500 заболели и более 160 буковинцев госпитализировали. Но мы хотим услышать от власти, как нам дальше жить. Нас отправили и все, что хотите делайте. Но как содержать семью мы не знаем. Мы не услышали конкретного ответа, как нам дальше быть", - заявил организатор пикета, предприниматель Василий Шкробанець.

На акцию собралось около трех десятков человек.

Напомним, в Германии водометами разгоняют протесты из-за карантинных ограничений.