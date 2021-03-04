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Четверг, 04.03.2021
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В обстрелах боевиков на Донбассе ранен украинский военный: ВСУ решили стрелять в ответ

В обстрелах боевиков на Донбассе ранен украинский военный: ВСУ решили стрелять в ответ
07:30 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В среду, 3 марта на Донбассе снова прозвучали выстрелы, возле Причепиловки боевики открыли огонь по позициям защитников Украины. В результате пострадал один военный, пострадав от пулевого ранения.

Об этом сообщили в Фейсбуке ОТУ "Север".

Согласно предоставленным данным, украинская сторона открыла огонь в ответ.

Так, на утро 4 марта в ООС оккупанты продолжают шуметь. В районе донецкого аэропорта, Песков и Авдеевки были совершены обстрелы.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "donetchanyn".

Стоит напомнить, что 3 марта незаконные формирования "ДНР" сообщили о прекращении "тишины", тем самым получив "разрешение" на совершение обстрелов.

В то же время, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что в случае нарушения перемирия, украинская сторона будет вынуждена открыть ответный огонь по силам врага.

"Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным ВСУ, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас, и называют это провокацией. Это не провокация - это война", - цитирует его слова "Суспильне".

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Донецк, ООС.
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