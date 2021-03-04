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Пьяная компания устроила заварушку с полицией в Харькове (фото и видео)

Пьяная компания устроила заварушку с полицией в Харькове (фото и видео)
Обновлено 10:01 Сегодня Телеграф

В Харькове произошла драка между группой пьяных мужчин и сотрудниками полиции. Об этом сообщает telegram-канал "ТРУХА Харьков".

"Остановили четвёрку, в которой передвигалось четыре пьяных человека. Продули. 2,2 промилле, составили протокол и запретили водителю передвигаться. Тот сказал, что сейчас приедет трезвый водитель и отвезёт машину. Копы уехали, а пьяный водитель, не долго думая, снова сел за руль и поехал" – отмечают авторы канала.

На проспекте Гагарина автомобиль с пьяной компанией был остановлен уже другим экипажем полиции. В ходе беседы водитель начал оправдываться, что ему надо доехать в поселок Новая Володалага, а на него уже составили протокол по статье 130 ("Управление транспортными средствами или судами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения"). Тогда полиция начала вменять нарушителя Статью 130 часть вторую.

алкоголь

Между компанией и правоохранителями начался конфликт, который и привел к драке с полицией. В результате силовики задержали всех четверых мужчин.

"Миссия: "добраться до Новой Водолаги" провалена",- констатировали авторы канала.

Напомним, полиция Харькова полиция ищет группу "неуловимых мстителей" - парней, устроивших самосуд над обидчиком девушки-кассира в Харькове, который ударил ее ногой по лицу.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Харьков, Полиция, Драка, Пьяные.
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