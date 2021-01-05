Парней, проучивших обидчика девушки-кассира в харьковском магазине теперь ищет полиция

Полиция ищет группу "неуловимых мстителей" - парней, устроивших самосуд над обидчиком девушки-кассира в Харькове, который ударил ее ногой по лицу.

Об этом сообщил декан факультета киберполиции в Харьковском национальном университете внутренних дел Вячеслав Марков в Facebook.

Беззаконием нельзя подменять Закон, а насилие над насильником не восстановит законную справедливость, - заявил он, отметив, что полиции в ближайшее время предстоит выяснить обстоятельства ЧП.

Кроме того, по его словам, полицейским предстоит дать "оценку действиям всех участников событий".

Напомним, 4 января в Харькове в микрорайоне "Залютино" парень устроил скандал в одном из супермаркетов, после чего ударил ее ногой по лицу. Местные жители решили показать, как нехорошо поступил молодой человек, и избили его ногами по лицу.

Как сообщалось ранее, в Киеве произошла жестокая драка между водителями, которые не поделили дорогу. В итоге одному из них сломали руку.