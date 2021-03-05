Одессит создал шестиметрового светящегося комара: арт-объект установят для туристов (фото)

Известный одесский скульптор Александр Милов придумал и спроектировал необычный арт-объект, в виде шестиметрового светящегося комара. Скульптуру планируют установить Кинбурнской косе.

Об этом сообщает telegram-канал "Новости Одесса".

"Согласно плану, величина памятника должна составлять 6 метро. А идея заключается в том, что скульптура посвящается защитникам заповедной зоны - Кинбурнским комарам", - отмечается в сообщении.

Гигантский комар будет выполнять функции смотровой вышки с сигнализацией и видеонаблюдением. Кроме того в специальных ячейках под ступеньками можно будет безопасно оставлять личные вещи.

Скульптура будет установлена на Кинбурнской косе в Николаевской области. По крайне мере так планирует инициатор проекта, владелец молодежного лагеря "Кинбурн кэмп" Евгений Лютер, сообщает "Думская".

"В виду халатного отношения отдыхающих, регулярно разъезжающих на внедорожниках по побережью, мы хотим преградить им подъезды в заповедную зону, в частности в птичий заповедник, что в стороне покровского края косы. В этих целях хотим установить памятник настоящим защитникам косы — кинбурнским комарам", — заявляет Евгений.

Напомним, житель Черкасчины поразил украинцев снежной скульптурой.