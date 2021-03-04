В Одессе элитное авто не пропустило трамвай, есть пострадавшая (фото)

В Одессе на Люстдорфской дороге в четверг, 4 марта, утром пассажирка "Infinity" пострадала после того, как водитель не уступил дорогу трамваю и врезался в него.

Об этом сообщает местное интернет-издание "Думская".

"Как сообщили очевидцы, там столкнулись автомобиль "Инфинити" и трамвай. Травмы получила пассажир легковой машины. Ее забрала скорая", - говорится в сообщении.

Фото Ивана Бошку

Позже издание со ссылкой на патрульную полицию уточнило, что водитель "Infinity", двигаясь по Люстдорфской дороге в сторону площади Толбухина, не уступил дорогу трамваю, в результате чего и произошло столкновение.

"Движение трамвайных маршрутов №3,13,27 временно приостановлено", - говорится в информации.