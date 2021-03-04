Три фуры после смертельной аварии заблокировали трассу под Одессой (видео с места)

Крупное ДТП произошло в четверг, 4 февраля в 5.00, на трассе Одесса-Киев в районе села Петроверовка Березовского района Одесской области. Один человек погиб.

Об аварии сообщил telegram-канал "Київ Оперативний"

"Масштабное автопроисшествие з участием сразу нескольких грузовых авто произошло в 100 километрах от Одессы", - уточняет канал.

На видео можно наблюдать, как одна фура протаранила другую на дороге, рядом стоит третья. Осторожно, на записи присутствует ненормативная лексика!

Позже стало известно о количестве пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. Как минимум один человек погиб, а еще один получил травмы в результате аварии.

Данную информацию разместил telegram-канал "**евая Одесса".

"Предварительно установлено, что 35-летний водитель фуры "MAN" не справился с управлением и въехал в запаркованную на обочине грузовик "DAF». 28-летний мужчина, который в это время помогал владельцу "DAF" ремонтировать автомобиль, погиб от полученных травм в карете «скорой». Водителя, который совершил ДТП, госпитализировали", - сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Напомним, в Одессе на Люстдорфской дороге в четверг, 4 марта, утром пассажирка "Infinity" пострадала после того, как водитель не уступил дорогу трамваю и врезался в него.