Подростки украли коробку с деньгами для тяжело больного ребенка и попали на видео

В четверг, 4 марта в Каховке двое подростков украли благотворительный бокс, в котором собирали деньги для Аделины Мотенко.

Об этом сообщили в Фейсбуке "Общественное Херсон".

По словам пользователей сети, таки случаи кражи уже были ранее.

Стоит отметить, что в украденном боксе собирали деньги для 7-месячной Аделины у которой диагностирована спинальная мышечная атрофия. Девочки нужен специальный укол стоимость которого около 2,5 миллионов долларов. Подобные боксы установлены также в Херсоне, Тавриане и Новой Каховке.

Сама девочка с родителями на данный момент находится в Польше, где проходит реабилитацию.

Видео момента кражи:

Стоит напомнить, что 2 марта на Львовщине пьяный посетитель супермаркета "АТБ" подрался с охранником из-за попытки украсть банку слабоалкоголки.