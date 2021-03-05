Сеть шокировал инцидент с мужчиной, который бросился под колеса грузовика в Николаеве (видео)

В Николаеве 5 марта на улице Железнодорожной произошло ДТП: мужчина бросился под колеса грузовика и выжил.

Об этом сообщили в Фейсбуке Новости-N. Там также поделились видео самого момента происшествия.

Согласно предоставленным данным, по направлению к ул. Авангардной, от ул. Космонавтов, грузовик DAF ехал по ул. Железнодорожной, когда внезапно с правой стороны на проезжей части появился человек. Водитель сидевший за рулем не успел остановить транспортное средство из-за чего сбил мужчину.

Медики, которые прибыли на место инцидента оценили состояние пострадавшего как критическое. Пешеход не погиб, но получил весьма тяжелые травмы.

На видео с видеорегистратора видно, как человек выбежал на дорогу, а потом резко свернул и попал под колеса автомобиля. Посмотрев видеоролик может показаться, что пешеход по своей воле кинулся под грузовик.

Видео момента (ОСТОРОЖНО! кадры +18):

Стоит напомнить, что 4 марта на дороге Одесса-Киев, в районе поселка Петроверовка, произошла масштабная авария, в результате которой погиб человек.