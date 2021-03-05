Всё лучше, чем в тюрьму: в Бердянске вор спрыгнул с третьего этажа, удирая от полиции (фото)

Оригинальным способ решил избежать уголовного наказания квартирный грабитель в Бердянске Запорожской области. Убегая от полиции, злоумышленник выпрыгнул на улицу через окно многоэтажки.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Запорожской области.

Инцидент произошел в четверг утром, 5 марта. В полицию позвонила женщина, сообщив что в квартиру ее соседей проникли неизвестные.

"По прибытию полиции на место происшествия было установлено, что злоумышленник с помощью отмычки проник в квартиру, которая расположена на третьем этаже многоквартирного дома", - уточнили в ведомстве.

Увидев силовиков, квартирный грабитель выпрыгнул из окна квартиры, которая расположена на третьем этаже. В результате, правонарушитель получил телесные повреждения. На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Мужчину, а им оказался ранее судимый за корыстные преступления местный житель, доставили в больницу под присмотром сотрудников полиции.

Напомним, в Москве 14-летний подросток выпрыгнул из окна многоэтажки, расположенном на 17 этаже, убегая от полицейских и деда его девушки, который застукал их за занятием любовью прямо в подъезде, подумав, что его внучку насилуют.