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В Одессе радикалы пытались сорвать марш за права женщин (фото, видео)

В Одессе радикалы пытались сорвать марш за права женщин (фото, видео)
Обновлено 18:03 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Участники движения "Традиция и порядок" в Одессе попытались сорвать митинг демонстрантов за равные права женщин, который прошел на Приморском бульваре.

Об этом пишет Думская.  

В акции принимали участие около десяти молодых людей в возрасте 18-19 лет, которые развернули баннер в поддержку патриархата.

Одесса - марш за права женщин

Отмечается, что всех их задержали, а во время стычки с полицией, они оказали сопротивление. 

Во время задержания никто не пострадал. 

Одесса - марш за права женщин

Одесса - марш за права женщин

Марш за права женщин в целом прошел в спокойной атмосфере. Активистки заявили, что целью акции было привлечение внимания к низкому уровню участия женщин в политических и общественных процессах. Помимо того, участницы выразили протест против гендерных стереотипов и участившихся во время пандемии случаев домашнего насилия. 

Одесса - марш за права женщин

Одесса - марш за права женщин

Напомним, ранее журнал "Новое время" обнародовал список самых влиятельных женщин Украины.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 174

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Одесса, Женщины, Традиция и порядок.
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