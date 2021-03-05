В Одессе радикалы пытались сорвать марш за права женщин (фото, видео)

Участники движения "Традиция и порядок" в Одессе попытались сорвать митинг демонстрантов за равные права женщин, который прошел на Приморском бульваре.

Об этом пишет Думская.

В акции принимали участие около десяти молодых людей в возрасте 18-19 лет, которые развернули баннер в поддержку патриархата.

Отмечается, что всех их задержали, а во время стычки с полицией, они оказали сопротивление.

Во время задержания никто не пострадал.

Марш за права женщин в целом прошел в спокойной атмосфере. Активистки заявили, что целью акции было привлечение внимания к низкому уровню участия женщин в политических и общественных процессах. Помимо того, участницы выразили протест против гендерных стереотипов и участившихся во время пандемии случаев домашнего насилия.

Напомним, ранее журнал "Новое время" обнародовал список самых влиятельных женщин Украины.