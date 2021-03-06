Двое погибших, трое пострадавших: трассу под Киевом заблокировала крупная авария (фото, видео)

Серьезная авария произошла в субботу утром, 6 марта, на Гостомельском шоссе под Киевом. Двое человек, погибло, еще трое ранены.

Об этом сообщает telegram-канал " dtp.kiev.ua".

Как выяснилось, на трассе столкнулось два автомобиля Chevrolet и Reno, в результате чего один загорелся. Обломки транспортных средств разбросало по всей дороге. В Chevrolet, разбитом вдребезги, находилось три человека - водитель и два пассажира. Шофер и один его спутник погибли на месте, а их тела из машины извлекали спасатели ГСЧС. Еще трое участников аварии получили ранения.

На место происшествия прибыли наряды полиции, машины скорой помощи и бойцы ГСЧС. В результате ДТП, парализовано все движение на трассе на въезде в столицу.

Напомним, "Телеграф" уже писал по похожем случае, произошедшем 23 февраля 2021 года. Тогда под Киевом, неподалеку от въезда в пгт. Гостомель, произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Chevrolet. От удара у автомобиля BMW вырвало двигатель, а водитель вылетел через лобовое стекло на дорогу. Шофера второго автомобиля доставали из машины свидетели происшествия.