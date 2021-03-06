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Двое погибших, трое пострадавших: трассу под Киевом заблокировала крупная авария (фото, видео)

Двое погибших, трое пострадавших: трассу под Киевом заблокировала крупная авария (фото, видео)
10:23 Сегодня Телеграф

Серьезная авария произошла в субботу утром, 6 марта, на Гостомельском шоссе под Киевом. Двое  человек, погибло, еще трое ранены.

Об этом сообщает telegram-канал " dtp.kiev.ua".

Как выяснилось, на трассе столкнулось два автомобиля Chevrolet и Reno, в результате чего один загорелся. Обломки транспортных средств разбросало по всей дороге. В Chevrolet, разбитом вдребезги, находилось три человека  -  водитель и два пассажира. Шофер и один его спутник погибли на месте, а их тела из машины извлекали спасатели ГСЧС. Еще трое участников аварии получили ранения.

На место происшествия прибыли наряды полиции, машины скорой помощи и бойцы ГСЧС. В результате ДТП, парализовано все движение на трассе на въезде в столицу.

пробки

Напомним, "Телеграф" уже писал по похожем случае, произошедшем 23 февраля 2021 года. Тогда под Киевом, неподалеку от въезда в пгт. Гостомель, произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Chevrolet. От удара у автомобиля BMW вырвало двигатель, а водитель вылетел через лобовое стекло на дорогу. Шофера второго автомобиля доставали из машины свидетели происшествия.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 3,196

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Киев, ДТП, Авария, Гостомель.
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