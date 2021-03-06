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"Все в кровище": в Одессе мужчина "штурмовал" наливайку, где ему отказались налить (видео)

"Все в кровище": в Одессе мужчина "штурмовал" наливайку, где ему отказались налить (видео)
Обновлено 20:11 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Одессе "постоянный клиент" одной из "наливаек", где продают паленую водку, решил штурмовать ларек, когда ему отказали в "обслуживании". 

Об этом сообщает Телеграм-канал "Ху**ая Одесса". 

"В будке где продают паленую водку, не обслужили одного из постоянных клиентов и тот пошёл на штурм, все в кровище", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что происшествие произошло на улице 25-й Чапаевской дивизии. 

О том, получил ли "клиент" желаемое и о том, в каком состоянии он находится после "штурма" в сообщении не указано. 

Впрочем, местных жителей такая картина особо не удивила, а кто-то даже напомнили о более "эпичном" случае. 

Погром в наливайке в Одессе

Как сообщалось ранее, в Запорожье родители школьников едва не подрались, выясняя отношения между собой во дворе школы № 80.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Одесса, Алкоголь.
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