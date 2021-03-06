"Все в кровище": в Одессе мужчина "штурмовал" наливайку, где ему отказались налить (видео)

В Одессе "постоянный клиент" одной из "наливаек", где продают паленую водку, решил штурмовать ларек, когда ему отказали в "обслуживании".

Об этом сообщает Телеграм-канал "Ху**ая Одесса".

"В будке где продают паленую водку, не обслужили одного из постоянных клиентов и тот пошёл на штурм, все в кровище", - говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие произошло на улице 25-й Чапаевской дивизии.

О том, получил ли "клиент" желаемое и о том, в каком состоянии он находится после "штурма" в сообщении не указано.

Впрочем, местных жителей такая картина особо не удивила, а кто-то даже напомнили о более "эпичном" случае.

Как сообщалось ранее, в Запорожье родители школьников едва не подрались, выясняя отношения между собой во дворе школы № 80.