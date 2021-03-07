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В центре Одессы устроили стрельбу у ресторана, есть пострадавшие (фото, видео)

В центре Одессы устроили стрельбу у ресторана, есть пострадавшие (фото, видео)
11:07 Сегодня Телеграф

Три человека  получили ранения в результате стрельбы, начавшейся в центре Одессы. В конфликте приняли участие две  компании молодых людей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Стрельба произошла в ночь на воскресенье, 7 марта, на Екатерининской улице возле ресторана "Ванити".

По данным правоохранителей, между двумя компаниями молодых людей произошла драка, во время которой один из ее участников достал травматический пистолет и начала пальбу по оппонентам. Позже выяснилось, что стрелком оказался 32-летний мужчина. Трое его соперников получили непроникающие ранения. Медицинскую помощь им оказали на месте.

Видеозапись события выложили в telegram-группе "Х*евая Одесса".

Полиция задержала всех участников драки и доставила в полицию для дачи пояснений. Также силовики открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением оружия).

Напомним, 28 февраля Днепре группа неизвестных обстреляла автомобиль президента Агрокорпорации "Степова" Артура Рысина. Мужчины подъехали к ресторану на нескольких автомобилях, зашли внутрь, где произвели несколько выстрелов из травматического оружия в воздух, а затем покинули заведение.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 919

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Одесса, Драка, Стрельба.
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