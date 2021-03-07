В центре Одессы устроили стрельбу у ресторана, есть пострадавшие (фото, видео)

Три человека получили ранения в результате стрельбы, начавшейся в центре Одессы. В конфликте приняли участие две компании молодых людей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Стрельба произошла в ночь на воскресенье, 7 марта, на Екатерининской улице возле ресторана "Ванити".

По данным правоохранителей, между двумя компаниями молодых людей произошла драка, во время которой один из ее участников достал травматический пистолет и начала пальбу по оппонентам. Позже выяснилось, что стрелком оказался 32-летний мужчина. Трое его соперников получили непроникающие ранения. Медицинскую помощь им оказали на месте.

Видеозапись события выложили в telegram-группе "Х*евая Одесса".

Полиция задержала всех участников драки и доставила в полицию для дачи пояснений. Также силовики открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением оружия).

Напомним, 28 февраля Днепре группа неизвестных обстреляла автомобиль президента Агрокорпорации "Степова" Артура Рысина. Мужчины подъехали к ресторану на нескольких автомобилях, зашли внутрь, где произвели несколько выстрелов из травматического оружия в воздух, а затем покинули заведение.