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8 марта часть Украины засыплет снегом: синоптики озвучили прогноз

8 марта часть Украины засыплет снегом: синоптики озвучили прогноз
00:06 Сегодня Телеграф

В ближайшие сутки, 8 марта, в Международный женский день, в большинстве областей Украины ожидается небольшой мокрый снег и порывистый ветер.

Об этом сообщает в воскресенье, 7 марта, Укргидрометцентр.

Днем в понедельник в большинстве регионов Украины, кроме юга страны и Закарпатья, прогнозируется небольшой мокрый снег.

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Украина_погода_8_марта

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, на юге страны до 8° тепла.

В Киеве 8 марта также ожидается небольшой мокрый снег; температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

Между тем на вторник, 9 марта, синоптики прогнозируют в Украине погоду без осадков.

Температура ночью 5-10° мороза, днем на Левобережье от 4° мороза до 1° тепла, а остальной территории 0-5° тепла.

Украина_погода_9_марта

В Киеве 9 марта тоже осадков не ожидается. Температура ночью 5-7° мороза, днем 0-2° тепла.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Погода, Укргидрометцентр, Температура, Мокрый снег, 8 марта.
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