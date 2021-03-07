На одного цивилизованного восемь "шарикових": советник мэра Херсона оскандалился заявлением

Советник херсонского мера Игоря Николаенко Юрий Погребной стал фигурантом скандала после своего поста в социальных сетях. Политик назвал 72% горожан тупыми, чем вызвал ответное недовольство жителей города

На своей странице в facebook Юрий Погребной поделился размышлениями о комментариях херсонцев по поводу "новой локации из светящихся цветов возле мэрии". Советника возмуило, что большая часть людей не оценили данную инсталяцию.

"Приблизительно, на один позитивный комментарий восемь негативных, типа: лучше мусор уберите у меня под забором, дырку в дороге залатайте и т.п. Мой вывод: в городе Херсоне на одного нормального цивилизованного человека восемь "шариковых", - высказался Погребной.

В ответ пользователи написали свое мнение о данном "исследовании" интеллектуальных способностях населения города.

"Так это же, так некорректно названное вами "большинство Шариковых" вашу команду и выбрало, в надежде, что будут решать эти насущные проблемы", "Мастер-класс от специалиста по эффективным коммуникациям", Странный вы человек, грубо говоря, оскорбили пол Херсона, и хотите в дальнейшем каких-то хороших отзывов", "Увеличить "популяцию нормальных" очень просто. "Убрать мусор ,залатать дыры в асфальте и тп".

Отметим, Юрий Погребной не первый раз публично оскорбляет жителей своего города в соцсетях. Так, в 2019 году, будучи кандидатом в меры Херсона, назвал не пришедших на выборы херсонцев “тупым стадом с засохшими мозгами”, сообщает nk-online.

Напомним, в сети разгорелся скандал после того, как украинский пограничники сравнил украинских военных со свиньями.