В Кривом Роге средь бела дня расстреляли мужчину: в городе переполох (фото)

В Кривом Рогу Днепропетровской области неизвестные расстреляли мужчину прямо посреди улицы. Полиция ищет нападавшего по всему городу, запустив план-перехват "Сирена".

Нападение произошло в воскресенье, 7 марта, в Центрально-Городском районе на Николаевском шоссе. В районе автомойки неизвестные начали стрелять по мужчине. Всего, по предварительным данным, в жертву было выпущено две-три пули. Целились в голову, сообщает "Первый Городской".

От полученных ранений мужчина умер. Медикам бригады скорой помощи, прибывшим на место преступления, оставалось лишь констатировать гибель пострадавшего.

Сейчас полиция ищет по всему городу автомобиль Volkswagen Touareg, на котором могли уйти нападавшие. По данным журналистов, погибшим является Алексей Леончик, известный в криминальных кругах Кривого Рога по прозвищу "Кабан".

Напомним, три человека получили ранения в результате стрельбы, начавшейся в центре Одессы, на Екатерининской улице возле ресторана "Ванити". В конфликте приняли участие две компании молодых людей.