Автоледи на Mazda протаранила несколько авто в центе Киева и не увидела в этом проблемы (видео)

Ночью в центре столицы произошло очередное "пьяное" дтп. Девушка на Mazda протаранила несколько автомобилей, однако ее это не смутило.

Столкновение произошло в воскресенье, 7 марта, на Бессарабской площади. Об этом сообщает telegram-канал "Київ Оперативний".

"Праздник весны у некоторых начался еще с ночи (а еще у некоторых - с пятницы). Ночью на Бессарабке пьяная тетя на Mazda задела сразу несколько автомобилей. Говорит, что ничего страшного в том нет", - отмечают авторы канала.

Судя по видео, на участке дтп, образовался небольшой затор, так как в центре Киева даже поздним вечером идет интенсивное движение транспорта. Фигурант аварии будучи, судя по голосу, слегка "под шофе", обращается к недовольным водителям "Я всю жизнь такая. Oh, my God В чем проблема? Штраф 254 гривны я заплачу".

Напомним, в Одессе пьяный водитель на евробляхе въехал в две машины. Его долго не могли вытащить из транспортного средства, поскольку тот заснул и закрыл двери, а когда его наконец вытащили он начал орать "Помогите", "Спасите".