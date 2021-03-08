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Автоледи на Mazda протаранила несколько авто в центе Киева и не увидела в этом проблемы (видео)

Автоледи на Mazda протаранила несколько авто в центе Киева и не увидела в этом проблемы (видео)
Обновлено 10:17 Сегодня Телеграф

Ночью в центре столицы произошло очередное "пьяное" дтп.  Девушка на Mazda протаранила несколько автомобилей, однако ее это не смутило.

Столкновение произошло в воскресенье, 7 марта, на Бессарабской площади. Об этом сообщает telegram-канал "Київ Оперативний".

"Праздник весны у некоторых начался еще с ночи (а еще у некоторых - с пятницы). Ночью на Бессарабке пьяная тетя на Mazda задела сразу несколько автомобилей. Говорит, что ничего страшного в том нет",  - отмечают авторы канала.

Судя по видео, на участке дтп, образовался небольшой затор, так как в центре Киева даже поздним вечером идет интенсивное движение транспорта. Фигурант аварии будучи, судя по голосу, слегка "под шофе", обращается к недовольным водителям "Я всю жизнь такая. Oh, my God В чем проблема? Штраф 254 гривны я заплачу".

Напомним, в Одессе пьяный водитель на евробляхе въехал в две машины. Его долго не могли вытащить из транспортного средства, поскольку тот заснул и закрыл двери, а когда его наконец вытащили он начал орать "Помогите", "Спасите".

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 2,895

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Киев, ДТП, Авария, Пьяный.
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