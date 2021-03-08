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На Львовщине маршрутчик обидел дочь ветерана АТО: это уже не первый такой случай (видео)

На Львовщине маршрутчик обидел дочь ветерана АТО: это уже не первый такой случай (видео)
Обновлено 12:14 Сегодня Телеграф

Во Львовской области водитель маршрутного такси отказал в льготном проезде дочери погибшего в АТО на Донбассе украинского военного Николая Минько Диане.

Об этом сообщила сама девушка на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье, отметив, что это уже не первый такой случай.

"Когда я зашла в маршрутку и показала этом водителю удостоверение, он сказал мне: "Да иди отсюда с тем удостоверением" я извиняюсь, куда идти? Что я вам такого сделала? Вы меня на горбу везете? И это уже не первая такая ситуация! Я бы сейчас все отдала для того чтобы у меня этого права не было, а чтобы у меня был жив папа, ради кого там на передовой гибнут невинные люди? Ради таких бессовестных людей?", - написала девушка.

Она также опубликовала видео, предположительно, сделанное на телефон после того, как водитель не впустил ее в маршрутку.

В июне 2019 года о подобно инциденте, произошедшем с Минько, сообщало интернет-издание "Факты". Тогда девушка ехала на учебу во Львов, зашла в маршрутное такси, показала удостоверение, однако водитель выгнал ее, сказав при этом, чтобы ждала другую маршрутку.

Отец Дианы Николай Петрович Минько погиб 6 апреля 2015 года в поселке Боровское вблизи Северодонецка. У него остались жена и двое детей.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 244

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Маршрутка, Отказ, Льготный проезд, Диана Минько.
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