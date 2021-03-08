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В центре Харькова молодые люди устроили прогулку в белых трусах и шляпах

В центре Харькова молодые люди устроили прогулку в белых трусах и шляпах
Обновлено 15:30 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В понедельник, 8 марта, в Харькове, где проходит марш в поддержку женщин, молодые люди устроили своеобразный флешмоб: ходили по городу с оголенным торсом и поздравляли харьковчанок с праздником.

Соответствующие видео выложили в Telegram-канале "ТРУХА Харьков".

На кадрах видно, как молодые люди идут от площади Свободы до станции метро Университет в сопровождении нескольких операторов.

"Операторов больше, чем цветов. Видно же, что от души поздравляют девушек, совсем не ради хайпа", - смеются в Telegram-канале.

Красивые поздравления с 8 Марта: открытки и картинки

Отметим, что кроме шляп и трусов на парнях ничего нет. Это не могло укрыться от авторов Telegram-канала "ХС Харьков". Ну хоть кто-то нормально подготовился к сегодняшнему маршу", - пишут в нем.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Одессе мужчины разделись на пляже и поздравили женщин с 8 Марта.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 316

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Харьков, Поздравления, 8 марта.
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