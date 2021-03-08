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На Львовщине Skoda Octavia слетела с моста в реку, есть погибший: фото с места трагедии

На Львовщине Skoda Octavia слетела с моста в реку, есть погибший: фото с места трагедии
Обновлено 15:54 Сегодня Телеграф

В Львовской автомобиль  Skoda Octavia с тремя людьми в салоне упал с моста прямо в реку. Один из мужчин погиб на месте.

Об этом на своей странице в facebook написал депутат львовского горсовета Роман Зинкевич.

Трагедия произошла в понедельник, 8 марта в 13.30, на трассе Сколе-Славское возле села Тухля. Водитель Skoda Octavia выехал на мост через речку Опир и не справился с управлением. Несмотря на ограждение, машина вылетела прямо в в реку. Уровень воды в водоеме не высокий, а Skoda Octavia колесами вверх.  Один из пассажиров скончался на месте. Еще двоих забрала бригада скорой помощи.

В комментариях  депутату написали обстановку на злополучной дороге.

"Только что там проезжала, пять машин обогнали меня просто на поворотах, на серпантине через сплошную (причем видимость не очень, потому что падает снег), подвергая себя и встречные машины опасности".

комментарии

В целом подобные истории, к сожалению в Украине не редкость. Около полуночи понедельника, 22 февраля, в полицию поступило сообщение, что на 137км дороги М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи в районе села Шестовица грузовой автомобиль пробил ограждение моста и упал в реку Десна.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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ДТП, Мост, Река, Львоская область.
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