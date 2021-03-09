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Ребенок играл на льдине, пока мама болтала по телефону: видео разгневало сеть

Ребенок играл на льдине, пока мама болтала по телефону: видео разгневало сеть
23:41 Вт, 9 Март 2021 Телеграф

8 марта в сети показали ролик, который возмутил многих пользователей, события на видео происходят в Киеве в районе Русановка: мать стоит на берегу водоема, а ребенок спокойно играет на куске льда.

Об этом сообщили в Фейсбуке Киева Оперативного.

Там также поделились видео инцидента снятое очевидцем из своего окна.

В свою очередь пользователей сети возмутило такое поведение матери ребенка.

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В то же время некоторые пользователи иронизировали по данному поводу, а также нашлись и те, которые выдвигали другие версии произошедшего.

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Напомним, что в тот же день, 8 марта в Ровенской области, в Остроге 4-х месячный младенец лишился жизни из-за кота, который на нем уснул.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Украина, Лёд.
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