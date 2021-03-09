На трассе Киев-Харьков перевернулся автобус с пассажирами, есть погибший: фото ДТП

9 марта около 5:40 в Изюмском районе, недалеко от села Каменка, на 633 километре трассы Киев-Харьков произошло ДТП: микроавтобус Рено слетел с дороги в кювет и перевернулся.
Об этом сообщили в отделении ГСЧС Харьковщины.
На место инцидента сразу вызвали сотрудников ГСЧС.
Согласно предоставленным данным, в происшествии погиб один пассажир, а также пострадали 8 человек, одним из них является сам водитель транспортного средства.
Пострадавших доставили в Изюмскую районную больницу. Тело погибшего пришлось вытаскивать силами спасателей.
В самом авто на момент аварии находились 9 человек.
Кадры с места событий:
Стоит напомнить, что ранее, 8 марта на Львовщине произошло ДТП: авто с тремя пассажирами упало с моста прямо в реку в результате один из сидевших в салоне мужчин погиб.