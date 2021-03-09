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Во Львове мужчина пытался застрелить прохожего, а после этого покончил с собой

Во Львове мужчина пытался застрелить прохожего, а после этого покончил с собой
Обновлено 11:54 Сегодня Телеграф Фото: facebook

7 марта во Львове около 21:40 произошло ЧП: на улице Городецкой неизвестный несколько раз стрелял в 34-летнего одессита, после чего скрылся с места инцидента. Стрелявшего нашли в своей квартире с простреленной головой.

Об этом сообщили в Фейсбук-группе полиции Львовщины.

Согласно предоставленным данным, житель Одессы вышел из кафе, и был расстрелян прохожим четыре раза, затем неизвестный убежал.

Пострадавшего оперативно доставили в реанимацию.

В то же время во время розыска полиция установила личность стрелявшего, которым оказался 53-летний житель Львова. Во время проверки места жительства преступника его тело нашли с ранением головы. Предположительно мужчина застрелился по возвращению домой. Оружие, из которого последний совершил выстрел было направлено на экспертизу.

При этом в полиции завели уголовное дело по статье "покушение на убийство", а также "умышленное убийство", с пометкой "самоубийство". На данный момент расследование продолжается

Стоит напомнить, что 8 марта, в парке Партизанской Славы, что в Киеве, было обнаружено бездыханное тело женщины, лежавшее лицом вниз.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Львов, Стрельба.
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