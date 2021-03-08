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Лежала на земле лицом вниз: в Киеве в парке нашли мертвой женщину (фото)

Лежала на земле лицом вниз: в Киеве в парке нашли мертвой женщину (фото)
12:30 Сегодня Телеграф

В понедельник, 8 марта, в Киеве в парке Партизанской Славы, в Дарницком районе столицы, во время патрулирования наряд Муниципальной охраны обнаружил женщину, лежавшую на земле лицом вниз, которая оказалась мертва.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram.

На место вызвали полицейских и медиков. Предварительная причина смерти, по словам врачей,  передозировка лекарственными или наркотическими препаратами.

Труп в парке Партизанской Славы в Киеве 8 марта

Отметим, что это второй труп женщины, который был обнаружен в этом парке в последний месяц. Как сообщал "Телеграф", во вторник, 16 февраля, в парке Партизанской Славы в Дарницком районе Киева обнаружили труп девушки, которой по внешнему виду не более  20 лет.

Отметим, в этом же районе 16 февраля насмерть разбилась 13-летняя девочка, выпав с балкона на 14 этаже. И на следующий же день, 17 февраля, в этом же, Дарницком районе, произошло аналогичное ЧП: погибла 15-летняя школьница, упав с высоты 16-го этажа.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Киев, Парки, Женщины, 8 марта, Трупы.
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