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Киевлянин уличил "Сільпо" в продаже просроченного мяса (фото)

Киевлянин уличил "Сільпо" в продаже просроченного мяса (фото)
04:43 Сегодня Телеграф

В одном из супермаркетов сети "Сільпо" на Оболони в Киеве персонал подменил срок годности у просроченного мяса, выдав его за свежее.

Об этом пишет киевлянин Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook во вторник, 9 марта.

"Предыстория: пару дней назад хотели купить запакованную утку в "Сильпо". Согласно ценника, был последний день реализации. Решил купить свежую на следующий день. На следующий день запакованных уток уже не было, купил на развес. Вернувшись домой понял, что она далеко не первой свежести. Закралась мысль, что продавцы распаковали просроченный товар и продали его на следующий день, на развес", - написал он.

В подтверждение своих слов он опубликовал фотографии упоминаемого им продукта.

просроченное мясо

"На фото два идентичных куска мяса (рисунок среза мяса неповторим, как и отпечаток пальца)

Первый снимок сделан 7 марта (дата реализации до 8 марта),

Второй снимок сделан 8 марта (дата реализации уже обновилась до 10 марта) и вес уменьшился, скорее всего слили скопившуюся жидкость", - написал Гончаров.

Стоит отметить, что менее чем через час после публикации на его сообщение отреагировали в "Сільпо", пообещав разобраться с произошедшим.

Сильпо_просрочка_комментарий

Как сообщалось, киевский адвокат зашла перекусить в кафе, но в десерте ее поджидал смертельно опасный "сюрприз".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 98

Все по теме:

Киев, Мясо, Супермаркет, Сильпо, Просрочка.
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