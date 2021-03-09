Перепутала машину с такси: 19-летнюю киевлянку вывезли за город и изнасиловали

Полицейские Киевской области задержали одного из мужчин, изнасиловавших 8 марта 19-летнюю киевлянку. Второго насильника разыскивают.

Об этом сообщает полиция Киевской области во вторник, 9 марта, на своей странице в соцсети Facebook.

"Правоохранители выяснили, что накануне девушка вызвала такси, перепутала машины и села в автомобиль к незнакомым ей мужчинам. Злоумышленники привезли потерпевшую к себе домой в село Белогородка, после чего воспользовались беспомощным состоянием девушки и изнасиловали ее", - говорится в сообщении.

Правоохранители в ходе ряда следственно-оперативных действий быстро установили личность одного из злоумышленников: мм оказался 42-летний гражданин Азербайджана, он задержан.

"Проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления личности и местонахождения второго участника преступления", - отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Как сообщалось, во Львове начался судебный процесс над 46-летним Романом Московченко, организовавшим детские лагеря, в которых насиловал несовершеннолетних девушек. Полиция доказала причастность подсудимого к 147 случаев сексуального насилия против детей.