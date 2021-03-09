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Вторник, 09.03.2021
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Предложили россиянам воссоединиться с "родной гаванью": украинец взволновал сеть видео из самолета

Предложили россиянам воссоединиться с "родной гаванью": украинец взволновал сеть видео из самолета
17:33 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В салоне самолета украинской авиакомпании виртуозно напомнили российским пассажирам, чей на самом деле Крым.

Соответствующее видео в TikTok выложил известный украинский блогер  chornobrovyi.

Видно, что самолет летит в воздухе, а на фоне слышно следующее: "Наш путь пролегает вдоль нашего украинского Крыма. Сейчас мы находимся над крымскими горами. Если на борту есть россияне, аварийные выходы промаркированы зелеными отметками. Имеете хорошую возможность воссоединиться с родной гаванью".

Позже парень сообщил, что его видео удалили из TikTok. Сам блогер нашел для этого вполне логичное объяснение – офиса соцсети нет в Украине и все видео, публикуемые в украинском сегменте TikTok, модерируются сотрудниками из российского офиса. Естественно, что риторика про украинский Крым и аннексию полуострова не "зашла" московским модераторам.

@chornobrovyi

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Позже оказалось, что видео блогера ни что иное как фейк. Как сообщают в Telegram-канале Perepichka News, тиктокер признался: все происходящее — просто шутка и наложенный голос.

Как сообщал "Телеграф", ранее белорусский политический заключенный и оппозиционер Сергей Тихановский дал четкий ответ на вопрос, чей Крым

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 428

Все по теме:

Крым, Самолеты, Видео, Пассажиры, Аннексия Крыма.
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