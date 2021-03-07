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Муж Тихановской ответил, чей Крым

Муж Тихановской ответил, чей Крым
Обновлено 18:39 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Белорусский политический заключенный и оппозиционер Сергей Тихановский дал четкий ответ на вопрос "чей Крым?". 

Об этом он заявил, отвечая на вопросы подписчиков его Телеграм-канала "Страна для жизни". 

"Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским", - сказал Тихановский. 

Помимо того, он обратил внимание на деятельность российских телеканалов в Беларуси, назвав их вещание "абсолютным злом"

Оппозиционер подчеркнул, что у него были сомнения относительно правдивости освещения событий в Украине.  

"Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали нас всех и поддерживают диктатора, абсолютно очевидно, что они оболгали и украинцев", - добавил он.

Тихановский - блогер, автор и ведущий канала "Страна для жизни" в Телеграм и Youtube. Он выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах прошлого года, но тогда его заявка была отклонена. После этого документы подала его жена и была зарегистрирована. 

В настоящее время оппозиционер находится в минском СИЗО, его задержали в мае 2020 года. 

Как сообщалось ранее, Тихановская в июле 2020 года, до выборов, затруднилась ответить на вопрос о принадлежности Крыма

"Юридически Крым украинский, фактически - российский. И не мучьте меня более", - сказала тогда она. 

Впрочем, уже в ноябре 2020 года Тихановская сказала, что Крым принадлежит Украине согласно международного права. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Украина, Беларусь, Сергей Тихановский.
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