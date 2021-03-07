Муж Тихановской ответил, чей Крым

Белорусский политический заключенный и оппозиционер Сергей Тихановский дал четкий ответ на вопрос "чей Крым?".

Об этом он заявил, отвечая на вопросы подписчиков его Телеграм-канала "Страна для жизни".

"Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским", - сказал Тихановский.

Помимо того, он обратил внимание на деятельность российских телеканалов в Беларуси, назвав их вещание "абсолютным злом"

Оппозиционер подчеркнул, что у него были сомнения относительно правдивости освещения событий в Украине.

"Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали нас всех и поддерживают диктатора, абсолютно очевидно, что они оболгали и украинцев", - добавил он.

Тихановский - блогер, автор и ведущий канала "Страна для жизни" в Телеграм и Youtube. Он выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах прошлого года, но тогда его заявка была отклонена. После этого документы подала его жена и была зарегистрирована.

В настоящее время оппозиционер находится в минском СИЗО, его задержали в мае 2020 года.

Как сообщалось ранее, Тихановская в июле 2020 года, до выборов, затруднилась ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

"Юридически Крым украинский, фактически - российский. И не мучьте меня более", - сказала тогда она.

Впрочем, уже в ноябре 2020 года Тихановская сказала, что Крым принадлежит Украине согласно международного права.