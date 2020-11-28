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Тихановская после скандала дала новый ответ на вопрос, чей Крым

Тихановская после скандала дала новый ответ на вопрос, чей Крым
Обновлено 15:33 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Лидерка белорусской оппозиции Светлана Тихановськая считает, что  Крым принадлежит Украине по международному закону.

Об этом пишет "Радио Свобода".

"Имеем то, что имеем", - так ответила на вопрос Тихановская, кому Крым принадлежит де-факто.

Как сообщает  "Радио Свобода", Тихановская 27 июля этого года - заявляла, что Крым "фактически является российским".

А в интервью интернет-изданию "Медуза", уклонилась от прямого ответа на вопрос, касающийся оккупированного Россией украинского полуострова.

Не "аннексированный": в правительстве объяснили, как правильно называть Крым

Отметим, что не только Тихановская комментировала принадлежность Крыма. Так, ранее оппозиционерка Вероника Цепкало отказалась озвучивать свою позицию относительно признания или не признания аннексии Крыма Россией.

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Все по теме:

Крым, Аннексия, Белорусь, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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