Не "аннексированный": в правительстве объяснили, как правильно называть Крым

В Министерстве по делам временно оккупированных территорий указали на регулярную ошибку, которую допускают в украинском медиапространстве.

Как информирует пресс-служба МинВОТ, об этом рассказал заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Игорь Яременко.

"Единственная страна, которая называет Крым и Севастополь аннексированными - это Российская Федерация. Все международное сообщество использует формулировку "временно оккупированные территории" как в отношении полуострова, так и по Донбассу", - сказал он.

Он также отметил, что допустимо использовать формулировку "попытка аннексии", но не "аннексия".

"Это крайне важно и для нас в том числе. Это подчеркивает соответствующие обязательства РФ по международному гуманитарному праву", - отметил Яременко, добавив, что продолжение использования слова "аннексия" лишь подчеркивает российский нарратив, согласно которому вопрос о возвращении Крыма является якобы закрытым.

Также он добавил, что вопросы возвращения Крыма и частей Донбасса рассматривается как единое целое, что входит в основу переформатирования деятельности МинВОТ.

"Теперь когда мы говорим об оккупированных территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс. Именно объединение этих двух кейсов дает нам в будущем преимущество в направлении деоккупации этих территорий", - говорит Яременко.

По его словам для безопасной реинтеграции Донбасса потребуется огромное количество усилий и концентрации ресурсов, что будет использовано Россией для отвлечение внимания от Крыма и легитимизации оккупации украинского полуострова.

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