Белорусская оппозиционерка Цепкало отказалась озвучивать позицию по Крыму, но назвала ожидания от Украины

Представительница белорусской оппозиции Вероника Цепкало, отказалась озвучивать свою позицию относительно признания или не признания аннексии Крыма Россией.

Это произошло в пятницу, 23 октября, в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

При этом она рассказала, чего белорусские оппозиционеры ожидают от Украины.

«От Украины мы ждем, прежде всего, построения нормальных дружественных отношений. Мы ждем, что вы не признаете Лукашенко. Мы ждем, что вы не будете поддержите этот режим», - заявила Цепкало.

Когда же ведущий Савик Шустер спросил у белоруски о ее позиции по Крыму, Цепкало попыталась уйти от прямого ответа.

"Давайте по этому вопросу поговорим позже. У нас главный вопрос освободить страну от оккупации Лукашенко", – заявила она.

На эти слова отреагировал вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По его мнению, в Беларуси не будет демократии, пока они не определятся со статусом Крыма и Донбасса.

"Если вы не определились, что возле вас есть страна, которая так же оккупирована вашим северным соседом, как у нас – поверьте, у вас демократии не будет. Будьте готовы, что вы должны четко сказать: Крым – украинский, весь Донбасс – украинский", – считает он.

В свою очередь оппозиционерка предложила сделать Минск "площадкой для переговоров" и отметила, что главным для нее являются добрососедские отношения с обеими странами.

"Мы ценим отношения как с Украиной, так и с Россией. У нас огромное количество родственников, друзей, соседей, партнеров как в Украине, так и в России. И для нас крайне важно выстроить добрососедские отношения как с Украиной, так и с Россией", – отметила Цепкало.