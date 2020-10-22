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Не только Беларусь: в России назвали страны, на которые может позариться Путин

Не только Беларусь: в России назвали страны, на которые может позариться Путин
14:24 Сегодня Телеграф
Несколько бывших союзных республик могут стать жертвами агрессивной политики Кремля и потерять свою территориальную целостность и независимость.

Помимо Беларуси президент России Владимир Путин мог бы расширить границы РФ путем присоединения Беларуси, Казахстана, Приднестровья и Армении. Но сделать это малой кровью не получится. 

Об том российский оппозиционный политик Леонид Гозман рассказал в рамках интервью изданию "Телеграф". 

Леонид Гозман подчеркнул, что страны Балтии от российской экспансии защищает контингент НАТО. Хоть Альянс может и не спешить выполнять пункты договора в случае нападения, но при потере хотя бы одного своего бойца, должен будет ответить полномасштабной войной. В принципе без крупных боевых действий захватить новые страны россияне не смогут.

При этом Леонид Гозман отметил, что считает маловероятным присоединение к России Молдовы, хотя "прибрать к рукам" Приднестровье для нее вполне реально. А захват Грузии назвал невозможным. Об Украине в этом контексте он высказался так: "На вас постоянно давят и угрожают, а вы все не сдаетесь".

"Жертвой экспансии могла бы стать Армения, но с ней нет совместной границы. В Армении сложная ситуация, там время от времени высказывается идея растворения в России, но она не является доминирующей в обществе. Стоит подчеркнуть, то Путин безусловно ненавидит (премьер-министра Армении - Авт.) Никола Пашиняна, поскольку последний пришел к власти на волне революции", - отметил российский политик.

Что касается азиатских стран, то по мнению Леонида Гозмана, Кыргызстан малоинтересен России, потому что там практически нет русских. Под ударом может оказаться Казахстан, как очень мощное государство, тесно связанное с Китаем. Но в этом случае России придется пойти на прямое противостояние с Пекином. А если дело коснется Туркменистана, то не обойтись без конфликта с Турцией. А это снова война совершенно другого уровня, но для нее у российской стороны должно быть какое-то обоснование. В случае с Крымом, к примеру, сработала абсурдная версия Кремля о том, что некие "бандеровцы" планировали вырезать все русскоязычное население.

"В азиатских странах ничего подобного нет, русскоязычных граждан там мало, а значит такая война не приведет к национальному подъему, как это было в 2014 году. Ярким примером является сирийская война, с точки зрения политической консолидации российского общества она оказалась бесполезной. Среднестатистическому русскому абсолютно наплевать на Сирию, Башара Асада и войну одних арабов с другими", - констатировал Леонид Гозман. 

Больше о политике президента РФ Владимира Путина читайте в материале "Телеграфа": Зеленский для Путина чужой, а Лукашенко вызывает глубокое омерзение, - Леонид Гозман.

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Кремль, Россия, Беларусь, Армения, Приднестровье, Гозман, Леонид Гозман.

Автор:

Телеграф
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