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Солдат ВСУ устроил аварию на служебном авто в Киеве, пострадали две девушки (эксклюзивные фото)

Солдат ВСУ устроил аварию на служебном авто в Киеве, пострадали две девушки (эксклюзивные фото)
21:34 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

В Киеве произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes на военных номерах и Volkswagen, вследствие чего пострадали две молодые девушки (одна из которых могла быть беременной). 

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа", побывавший на месте происшествия. 

Авария произошла неподалеку от станции метро "Лукьяновская" на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов (бывшая Артема) и улицы Вячеслава Черновола. 

ДТП Глубочицкого - Сечевых стрельцов 9.03.21

Согласно предварительной информации, за рулем "Mercedes 320" находился солдат-срочник, который двигался по улице Черновола в сторону Подола. 

ДТП Глубочицкого - Сечевых стрельцов 9.03.21

На перекрестке с улицей Сечевых Стрельцов, он проигнорировал требование знака "движение прямо" и свернул налево, из-за чего произошло столкновение. 

ДТП Глубочицкого - Сечевых стрельцов 9.03.21

В аварии пострадали две девушки в возрасте около 20 лет - водитель и пассажир Volkswagen. Их госпитализировали. 

ДТП Глубочицкого - Сечевых стрельцов 9.03.21

ДТП Глубочицкого - Сечевых стрельцов 9.03.21

Согласно пока неподтвержденным данным, одна из девушек была беременной и есть опасения, что беременность прервана. 

В районе места ДТП затруднено движение автотранспорта. 

Пробки в Киеве

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Как сообщалось ранее, на трассе Киев-Харьков неподалеку от села Каменка микроавтобус Рено слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии погиб 17-летний пассажир. Еще 8 человек пострадали, одна из них, 23-летняя девушка, скончалась в больнице. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Киев, ДТП.
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