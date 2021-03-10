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В бердянской многоэтажке прогремел взрыв: двое погибли, за жизнь третьей борются медики (фото)

В бердянской многоэтажке прогремел взрыв: двое погибли, за жизнь третьей борются медики (фото)
13:24 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В городе Бердянск 10 марта произошло ЧП: около 9 часов утра в одном из многоэтажных домов произошел взрыв.

Об этом сообщили в отделении Нацполиции Запорожской области.

Согласно предосталвенным данным, взрыв произошел в одной из квартир на 7-ом этаже 9-ти этажного дома находящегося на улице Волонтеров.

Вид устройства, которое взорвалось правоохранителям пока установить не удалось.

Так, в результате инцидента двое жителей квартиры (50 и 60 лет) получили травмы несовместимые с жизнью и скончались на месте, при этом есть еще одна пострадавшая 55-летняя женщина, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По словам главы Бердянского ТМО Дмитрия Егорова, на данный момент, врачи делают все возможное, для спасения жизни пострадавшей.

В то же время полицейские ограничили допуск жильцов в дом, а сотрудники газовой службы отключили газоснабжение части дома и ожидают взрывотехников.

Фото с места событий:

Запорожской области в одном из многоэтажных домов произошел взрыв.

10 марта в Бердянске, в одном из многоэтажных домов произошел взрыв.

Около 9:40 утра, в Бердянске, в одном из многоэтажных домов произошел взрыв.

Около 9:40 утра, 10 марта в Бердянске, что в Запорожской области в одном из многоэтажных домов произошел взрыв.

Фото: PRO.berdiansk.

Стоит напомнить, что днем ранее, 9 марта в Кропивницком в 9-этажке произошел взрыв, а затем начался пожар.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Взрыв, Запорожье, Бердянск.
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