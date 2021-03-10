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В Кропивницком в многоэтажке произошел взрыв: пострадали двое жильцов (фото)

В Кропивницком в многоэтажке произошел взрыв: пострадали двое жильцов (фото)
07:32 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Около 19:52, 9 марта в Кропивницком, на втором этаже 9-ти этажного дома по улице Юрия Коваленко произошло ЧП: в однокомнатной квартире дома начался пожар и прогремел взрыв.

Об этом сообщили в ГСЧС области.

Согласно предоставленным данным, пострадавшими от взрыва считают двоих человек, при этом 7 жителей были эвакуированы.

Так, до прибытия спасателей людей спасали соседи и прохожие.

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На данный момент возгорание потушили и устанавливают причины взрыва на втором этаже в многоэтажке.

Фото с места событий - ГСЧС Украины:

пожар

в однокомнатной квартире дома начался пожар и прогремел взрыв

в Кропивницком, на втором этаже 9-ти этажного дома по улице Юрия Коваленко произошло ЧП

в Кропивницком, в 9-ти этажке по улице Юрия Коваленко произошло ЧП

Стоит напомнить, что 9 марта на Киевщине произошло ДТП при участии автомобиля Mercedes и Volkswagen из-за чего пострадали двое девушек.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Взрыв, Кропивницкий.
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