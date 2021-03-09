Женщина подожгла Пенсионный фонд в Одессе: названа причина

8 марта, в Одесской области около 7:01 на Ришельевской улице произошло ЧП: пенсионерка устроила поджог дверей ГУ украинского Пенсионного фонда.

Об этом сообщила "Думская".

Согласно предоставленным данным, пенсионерка вылила на двери горючее после чего подожгла их.

На место инцидента вызвали полицейских. В свою очередь женщина объяснила свои действия тем, что недовольна маленьким размером пенсии.

Правоохранителями была изъята емкость с остатками легковоспламеняющегося вещества.

На данный момент информации о привлечении женщины к ответственности, - нет.

Стоит напомнить, что ранее 7 марта на Львовщине мужчина расстрелял прохожего после чего скрылся и совершил суицид у себя в квартире.