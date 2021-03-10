Детсад под Харьковом закрыли после массового отравления детей: детали

10 марта в поселке Слобожанский, что на Харьковщине закрыли детсад № 3. Все это произошло по причине отравления 7 детей.

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

Согласно предоставленным данным, 5 марта в больницы обратились 5 детей, трем из которых установили предварительный диагноз пищевая токсикоинфекция, а двум другим острый гастроэнтероколит.

При этом только троим пациентам понадобилось лечение в медучреждении, в то время как 4 других ребенка проходят лечение по месту жительства.

Также 5 марта в полицию обратился местный житель, который и сообщил об отравлении в детском саду, после чего на место прибыла группа оперативников.

Статья о "нарушении санправил и норм", по данному делу предусматривает до 3-х лет лишения свободы.

Стоит напомнить, что в тот же день, 10 марта в Бердянске произошел взрыв в одной из квартир многоэтажного дома.