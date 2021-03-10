Прорубил топором голову соседке: в Одессе разыскивают психически нездорового мужчину (фото)

Полиция Одесской области объявила в розыск мужчину, зарубившего топором свою соседку. У него психическое расстройство.

Убийство произошло во вторник вечером. 9 марта, в кооперативе «Нептун», расположенном в селе Нерубайское Одесского района. Во дворе одного из домов по улице 8 Линия обнаружили тело женщины с рубленой раной головы: ее зарубили топором, сообщает "Думская".

По мнению сотрудников полиции, убийцей является сосед погибшей Федор Рябоконь. Он страдает психическим расстройством. В данный момент его местонахождение неизвестно. Полиция объявила подозреваемого в розыск.

К дому убийцы силовиков привела служебная собака. Была обнаружена одежда со следами крови и предполагаемое орудие убийства топор.

"Коллеги у меня убили маму. Бабушка в ужасном состоянии. Прошу мне не звонить. Только пишите. Спасибо за понимание", - написала дочь Виктория Панчишина погибшей у себя в instagram.

Сейчас женщина ищет специалистов с криминалистики для дальнейших консультаций.

Напомним, 4 марта подросток из России, который убил топором всю свою семью в поселке Октябрьский, Пермского края рассказал, что причиной содеянного стал конфликт из-за школы.