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Прорубил топором голову соседке: в Одессе разыскивают психически нездорового мужчину (фото)

Прорубил топором голову соседке: в Одессе разыскивают психически нездорового мужчину (фото)
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф

Полиция Одесской области объявила в розыск мужчину, зарубившего топором свою соседку. У него психическое расстройство.

Убийство произошло во вторник вечером. 9 марта, в кооперативе «Нептун», расположенном в селе Нерубайское Одесского района. Во дворе одного из домов по улице 8 Линия обнаружили тело женщины с рубленой раной головы: ее зарубили топором, сообщает "Думская".

По мнению сотрудников полиции, убийцей является сосед погибшей Федор Рябоконь. Он страдает психическим расстройством. В данный момент его местонахождение неизвестно. Полиция объявила подозреваемого в розыск.

розыск

К дому убийцы силовиков привела служебная собака. Была обнаружена одежда со следами крови и предполагаемое орудие убийства топор.

"Коллеги у меня убили маму. Бабушка в ужасном состоянии. Прошу мне не звонить. Только пишите. Спасибо за понимание", - написала дочь Виктория Панчишина погибшей у себя в instagram.

Сейчас женщина ищет специалистов с криминалистики для дальнейших консультаций.

Напомним, 4 марта подросток из России, который убил топором всю свою семью в поселке Октябрьский, Пермского края рассказал, что причиной содеянного стал конфликт из-за школы.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Одесса, Полиция, Убийство, Топор.
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