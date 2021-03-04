Не хотел идти в школу: убивший всю семью подросток сделал признание

4 марта подросток из России, который убил топором всю свою семью в поселке Октябрьский, Пермского края рассказал, что причиной содеянного стал конфликт из-за школы.

Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT.

По словам задержанного 16-летнего Вадима Горбунова, он не хотел идти в школу и на фоне этого он поссорился с матерью. Во время конфликта парень подобрал топор и сперва убил мать, после чего зарубил свою 12-летнюю сестру.

Далее школьник остался в своем доме и стал ждать, когда вернется его 40-летний отец Алексей.

Стоит напомнить, что днем ранее, 3 марта подозреваемого в расправе над своей семьей подростка Вадима Горбунова задержали в Екатеринбурге правоохранители.