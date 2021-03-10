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Оторвавшийся от фуры болт пробил легковушку навылет: водитель показал последствия

Оторвавшийся от фуры болт пробил легковушку навылет: водитель показал последствия
Обновлено 17:01 Сегодня Телеграф

Обычный выезд по делам за город мог завершиться чудовищными последствиями для жителя Днепра. Ему в лобовое стекло прилетел болт от фуры, едущий впереди по трассе.

Инцидент произошел на трассе Днепр-Павлоград. Из-под фуры на ходу вылетел болт. В режиме патрона ему удалось насквозь пробить автомобиль, едущий сзади машины.

Водитель этого автомобиля выложил видео. Где подробно показывает и рассказывает об инциденте. По его словам, болт который залетел через лобовое стекло и пробил насквозь авто, вылетел через заднее стекло и застрял в багажнике. Он также сделал акцент на том, что если бы в машине сидели пассажиры на заднем сиденье, то вероятно они бы умерли. При этом водитель умолчал, что умереть мог и он сам. Если б болт полетел немного под другим углом.

Не первые подобные истории на дорогах Украины. Пару дней назад водитель показал последствия своей поездки на автомобиле по трассе Киев – Черкассы. По его, словам на дорогах выбоины чуть ли не по колено. В одну из  таких и угодил автор ролика. Он также продемонстрировал заднее колесо автомобиля, с которого фактически полностью сорвало резину. "Шиномонтаж на ходу. Перебортировался в дороге", - с иронией резюмировал водитель.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 185

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Болт, Днепр, Грузовик, Фура.
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