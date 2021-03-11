Мальчиков учат вышивать крестиком: в сети активные споры вокруг уроков труда в украинских школах

10 марта народному депутату Верховной Рады Роману Грищуку написал один из родителей, рассказав о плачевной ситуации с форматом обучения на уроках труда в школе. Сеть данный вариант обучения поставил в ступор из-за чего возникло бурное обсуждение.

Об этом нардеп сообщил в своем Фейсбуке.

"Кто что думает об уроках труда в школе?", - спросил он у своих подписчиков, прикрепив скриншот обращения украинца.

На это нардеп получил массу ответов. Не все из которых были по делу, во время обсуждения многие пользователи иронизировали и шутили по данному поводу, и лишь единицы предлагали варианты для нового формата обучения трудам.

Стоит напомнить, что 10 марта на Харьковщине, в поселке Слобожанский был закрыт детский сад № 3 по причине отравления семерых детей.