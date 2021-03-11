Надел гайку и не смог сам снять: детские забавы вылились курьезным ЧП в Харькове (фото)

В Харькове мальчик решил поиграть с гайкой, надев ее на палец. Помогать ребенку выйти из непростой ситуации приехали спасатели ГСЧС.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

Вызов поступил в среду вечером, 10 марта, что по адресу: Харьковская область, село Минковка, улица Василия Минка, 2, ребенок нуждается в помощи.

Как выяснилось, 11-летний мальчик не смог самостоятельно снять гайку с пальца правой руки. Спасатели помогли ребенку в этой "сложной" ситуации.

Эта история получила много отзывов в социальных сетях. К сожалению нелицеприятного характера, что говорит об уровне комментаторов.

"Ну хоть на *исюн не надел", "Ну вот, он прочитает первый коммент и повторит!", "Можно ещё пылесосом глаз высосать". "Скоро новости будут о том как кто-то в туалет сходил. Очень важная инфа! Спасибо!".

Отметим. спасатели ГСЧС отвлекаясь, на малозначимые ситуации, могут пропустить более серьезные проблемы. Напомним, в Харькове на улице Отакара Яроша пол дня лежал труп. Мужчина выпрыгнул из последнего этажа.