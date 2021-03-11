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Могут посадить: полиция открыла дело на одесситов, отомстивших живодёру

Могут посадить: полиция открыла дело на одесситов, отомстивших живодёру
Обновлено 12:26 Сегодня Телеграф

Зоозащитники расписали дом человека подозреваемого  убийстве животных. Полиция завела уголовное дело по факту проникновение в жилье.

Об этом сообщает пресс-служба службы по связям с общественностью Одесской области.

"Несколько человек проникли на территорию домовладения мужчины, который является фигурантом в уголовном производстве по факту жестокого обращения с животным, и расписали краской фасад его дома", - отмечают в ведомстве.

Отметим, за убийство животных в Украине предусмотрена уголовная ответственность: Статья 162. Нарушение неприкосновенности жилища

Незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска, а равно незаконное выселение или иные действия, нарушающие неприкосновенность жилища граждан, -

наказываются штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Одессе в Царском селе группа неизвестных разрисовала краской дом живодера, убившего пробравшегося на его участок соседского кота, а после – подралась с прибившими на место работниками охранной фирмы.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Полиция, Активисты, Одеса, Живодер.
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