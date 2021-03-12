Одессит нашел позвонок доисторического животного (фото)

Неподалеку от Черноморска, что на Одесчине палеонтолог-любитель обнаружил позвонок доисторического животного, которое обитало в украинских территориях около 12 тысячелетий назад, во время эпохи плейстоцена.

Об этом сообщила "Думская".

По словам самого палеонтолога и по совместительству преподавателя местного колледжа Александра Макаренка, находка принадлежит либо степному зубру Bison priscus, либо шерстистому носорогу Coelodonta antiquitatis. При этом сам мужчина склон считать, что это часть скелета шерстистого носорога.

Фото: Думская.

В то же время преподаватель планирует передать найденный им останки животного исследователям из национального университета имени Мечникова в Одессе.

Степной зубр (Bison priscus) - вымерший вид, найденный в мамонтовой степи. Временем расцвета самого вида считают эпоху плейстоцена. При этом, данные исследований доказывают, что последние особи могли жить в Аляске около 5,4 тыс. лет назад. Также он часто встречался в Европе, Азии, Британских островах и в Северной Америке.

Фото: Википедия.

Шерстистый носорог (Coelodonta antiquitatis) - вымерший вид носорогов, который был распространен в эпоху плейстоцена и смог дожить до последнего ледникового периода. Часто встречался в Европе и на севере Азии.

Фото: Википедия.

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