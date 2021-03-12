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Одессит нашел позвонок доисторического животного (фото)

Одессит нашел позвонок доисторического животного (фото)
01:49 Сегодня Телеграф

Неподалеку от Черноморска, что на Одесчине палеонтолог-любитель обнаружил позвонок доисторического животного, которое обитало в украинских территориях около 12 тысячелетий назад, во время эпохи плейстоцена.

Об этом сообщила "Думская".

По словам самого палеонтолога и по совместительству преподавателя местного колледжа Александра Макаренка, находка принадлежит либо степному зубру Bison priscus, либо шерстистому носорогу Coelodonta antiquitatis.  При этом сам мужчина склон считать, что это часть скелета шерстистого носорога.

в Одесской области нашли останки доисторического животного

Фото: Думская.

В то же время преподаватель планирует передать найденный им останки животного исследователям из национального университета имени Мечникова в Одессе. 

Степной зубр (Bison priscus) - вымерший вид, найденный в мамонтовой степи. Временем расцвета самого вида считают эпоху плейстоцена. При этом, данные исследований доказывают, что последние особи могли жить в Аляске около 5,4 тыс. лет назад. Также он часто встречался в Европе, Азии, Британских островах и в Северной Америке.

Степной зубр (Bison priscus)

Степной зубр

Фото: Википедия.

Шерстистый носорог (Coelodonta antiquitatis) - вымерший вид носорогов, который был распространен в эпоху плейстоцена и смог дожить до последнего ледникового периода. Часто встречался в Европе и на севере Азии.

Шерстистый носорог (Coelodonta antiquitatis)

Шерстистый носорог

Фото: Википедия.

Стоит напомнить, что 10 марта в сети началось бурное обсуждение плачевной ситуации с форматом обучения на уроках труда в школе.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Одесса, Палеонтология.
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