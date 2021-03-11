Пытался засунуть руку под пальто: в Кривом Роге мужчина приставал к 10-летней девочке в лифте

В среду, 10 марта в Кривом Роге был задержан мужчина, который приставал в лифте к 10-летней девочке в микрорайоне Восточный-3.

Об этом сообщил Первый Городской.

Согласно предоставленным данным, преступник проследовал за девочкой в подъезд до лифта, где он попытался засунуть руку ей под пальто, в штаны и нижнее белье.

В свою очередь девочка выбежала из лифта на 3-м этаже, начала кричать и стучать в дверь своей квартиры, которые и услышал отец пострадавшей.

Этот факт и спугнул педофила, и тот убежал. Преступника так бы и не нашли, если бы он не попал на камеры. Вскоре мужчину опознали, нападавшим оказался местный житель. Мужчину не один раз замечали неподалеку от детских площадок.

Впоследствии его задержали правоохранители.

Кадры с места событий:

Фото: Первый Городской.

Стоит напомнить, что в тот же день на Одесчине полицейские объявили в розыск психически нездорового мужчину, который напал на свою соседку и зарубил ее топором.