Скачать
Четверг, 11.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Была выпивши и замерзла в лесу: раскрыто детали громкой гибели студентки на Житомирщине
Была выпивши и замерзла в лесу: раскрыто детали громкой гибели студентки на Житомирщине
"Будет что-то более серьезное, обострения не избежать": Сергей Гармаш – о сложностях в переговорах по Донбассу и целях России
"Будет что-то более серьезное, обострения не избежать": Сергей Гармаш – о сложностях в переговорах по Донбассу и целях России
"Пробовал разное мясо, не пробовал только людское". Живодер на Житомирщине держит в страхе целое село: подробности (фото)
"Пробовал разное мясо, не пробовал только людское". Живодер на Житомирщине держит в страхе целое село: подробности (фото)
"Шахтер" отверг несколько предложений по вратарю
"Шахтер" отверг несколько предложений по вратарю

Пытался засунуть руку под пальто: в Кривом Роге мужчина приставал к 10-летней девочке в лифте

Пытался засунуть руку под пальто: в Кривом Роге мужчина приставал к 10-летней девочке в лифте
Обновлено 14:16 Сегодня Телеграф Фото: one.kr.ua

В среду, 10 марта в Кривом Роге был задержан мужчина, который приставал в лифте к 10-летней девочке в микрорайоне Восточный-3.

Об этом сообщил Первый Городской.

Согласно предоставленным данным, преступник проследовал за девочкой в подъезд до лифта, где он попытался засунуть руку ей под пальто, в штаны и нижнее белье.

В свою очередь девочка выбежала из лифта на 3-м этаже, начала кричать и стучать в дверь своей квартиры, которые и услышал отец пострадавшей. 

Этот факт и спугнул педофила, и тот убежал. Преступника так бы и не нашли, если бы он не попал на камеры. Вскоре мужчину опознали, нападавшим оказался местный житель. Мужчину не один раз замечали неподалеку от детских площадок.

Впоследствии его задержали правоохранители.

Кадры с места событий:

В Кривом Роге задержали мужчину, который приставал в лифте к десятилетней девочке

В Кривом Роге задержали мужчина приставал в лифте к десятилетней девочке

В Кривом Роге задержан мужчина, который приставал в лифте к десятилетней девочке

В Кривом Роге задержали педофила, который приставал в лифте к десятилетней девочке

Фото: Первый Городской.

Стоит напомнить, что в тот же день на Одесчине полицейские объявили в розыск психически нездорового мужчину, который напал на свою соседку и зарубил ее топором.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 244

Все по теме:

Кривой Рог, Педофил.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гордон признался, какое "судьбоносное" событие анонсировал на 15 марта
02 Россия растапливает новую войну на Донбассе: Невзоров объяснил, зачем это Путину
03 В поисках семилетней Маши на Херсонщине задействовали квадрокоптер, тепловизор и эхолот: открылись новые детали (фото, видео)
04 Что случилось с семилетней школьницей, пропавшей под Херсоном: названы версии
05 Как выглядит Фукусима спустя 10 лет после ядерной катастрофы (фото и видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прославившуюся &quot;королевскую&quot; уборную в вузе Киева запретили снимать: детали конфуза
Прославившуюся "королевскую" уборную в вузе Киева запретили снимать: детали конфуза
Россиянин нашел оригинальный способ раз и навсегда разобраться с коллекторами (видео)
Россиянин нашел оригинальный способ раз и навсегда разобраться с коллекторами (видео)
Пытался засунуть руку под пальто: в Кривом Роге мужчина приставал к 10-летней девочке в лифте
Пытался засунуть руку под пальто: в Кривом Роге мужчина приставал к 10-летней девочке в лифте
В Черном море затонул сухогруз с украинцами на борту, есть погибшие: как это случилось
В Черном море затонул сухогруз с украинцами на борту, есть погибшие: как это случилось
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь